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Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarptığı Mustafa öğretmen hayatını kaybederken, oğlu da yaralandı.

Asayiş 22.05.2021, 08:56
Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde otomobilin çarptığı Mustafa öğretmen hayatını kaybederken, oğlu da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sultanhanı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Göker (45) ile oğlu yürüyüşe çıktı. Yol kenarında yürüyen ikiliye sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada Mustafa Göker ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Göker’’in hayatını kaybettiğini belirlerken, oğlu da hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan araç sürücüsünün de jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.
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