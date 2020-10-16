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Otomobilin çarptığı motosikletten böyle savruldular
HATAY'DA, REFÜJDEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN MOTOSİKLETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI.
Asayiş 16.10.2020, 12:20
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Hatay’da, refüjden karşıya geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan genç kadın ağır yaralandı, motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.
Kaza, Antakya ilçesine bağlı Antakya-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatayspor Tesisleri mevkisinde refüjden karşı yola geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan kadın havaya uçarak kaldırıma düştü. İsmine ulaşılamayan ve sert bir şekilde zemine çarpan kadının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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