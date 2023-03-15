Otomobilin çarptığı motosikletteki çift metrelerce savruldu

Bartın’da otomobilin çarptığı motosikletli çift metrelerce savruldu. Motosiklet sürücüsünün yaya geçidinden karşı şeride geçmek için yavaşladığı sırada meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki kadın yaralandı.

Kaza, Bartın Zonguldak karayolunun Çatmaca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 BK 392 plakalı motosiklet sürücüsü Emre Ç. terminal yönünden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken refüjde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için yavaşladı. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan Hasan İ. yönetimindeki 74 AG 119 plakalı otomobil duramayarak motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Simge Ç. devrilen motosikletten savrularak metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Ç. ve Simge Ç., kaza mahallindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre Ç. ve Simge Ç.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.