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Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 21.08.2022, 17:21
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan Onur K. (35) yönetimindeki 34 SE 2788 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen Yusuf B. (23) idaresindeki 16 KJE 73 plakalı motosiklete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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