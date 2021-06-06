Otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1807 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali D. idaresindeki 33 ACD 50 plakalı BMW marka otomobil, Ahsen Ç. yönetimindeki 09 AEP 595 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli kurye yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan kuryeye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan motosikletli kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.