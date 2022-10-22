Otomobilin çarptığı motosikletli iş yerinin bahçesine uçtu

Esenyurt’ta seyir halindeki bir motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Metrelerce savrulan motosiklet park halindeki bir araca çarparken, sürücü bir iş yerinin bahçesine uçtu. Kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 19 Ekim günü akşam saatlerinde Esenyurt’ta bulunan bir sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Motosiklet çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan park halindeki bir araca vurdu. Kaza sonrasında havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, bir iş yerinin bahçesine düştü. Sürücünün motosikleti ise park halindeki bir araca çarparak dururken, otomobilin de ön camı kırıldı. Kaza sonrasında motosikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan o kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Motosiklet parçalanmıştı"

Yaşanan kazayı anlatan Adem Şahinbaş, "Biz akşam saat 20.00 sıralarında dükkandaydık. Dışarıdan bir ses geldi. Dışarı çıkıp baktığımızda bir motosiklet sürücüsü arkadaşımız bahçede yatıyor. Aracı aşağıda, kaskı yukarı tarafta kalmış. Çarpan aracın ön camı kırılmış, motosiklet ise parçalanmıştı. Motosiklet sürücüsüne su getirdik. Sağlık ekiplerini ve emniyet güçlerini aradık. Polis ekipleri ve ambulans geldi. Motosikletliyi hastaneye götürdüler. Durumu ağırdı ama şu anda herhalde iyiye gidiyor” dedi.