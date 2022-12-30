Otomobilin çarptığı motosikletli çift hayatını kaybetti

Antalya’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu karı-koca yaşamını yitirirken, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi D-400 karayolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ali İnci (57) idaresindeki 07 NLZ 19 plakalı motosiklete, kavşaktan içeriye girmek istediği sırada arkasından gelen T.O. (22) idaresindeki 07 NM 700 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İnci ve arkasında bulunan eşi Fatma İnci (53) savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Fatma İnci’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Hasan Ali İnci ise ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen sürücü İnci’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan çarpmanın etkisiyle motosikletin yoldan çıktığı görüldü.

Çiftin olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken, savcı ve ekiplerin yaptığı incelemelerinin ardından Fatma İnci’nin cansız bedeni Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.