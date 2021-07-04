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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Kırıkkale’de otomobil ile kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ölümden döndü.

Asayiş 04.07.2021, 02:00
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Kırıkkale’de otomobil ile kavşaktan yolun karşısına geçmek isteyen motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ölümden döndü.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale’de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki 06 BB 161 plakalı otomobil, kavşaktan karşı yola geçmek isteyen Ö.F.M.’nin kullandığı 71 ACD 453 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ö.F.M. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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