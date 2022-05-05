Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

Nevşehir’de otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Avanos ilçesine bağlı Kalaba kasabasında meydana geldi. Nevşehir-Kayseri kara yolunda yaya kaldırımından karşı şeride geçmek isteyen B.Ş.’nin kullandığı motosiklete bir otomobil çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü B.Ş’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.