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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Niğde’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Asayiş 29.06.2022, 19:57
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Niğde’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Kayseri karayolu Hüyük mevkiinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 VP 282 plakalı otomobil Suriye uyruklu Sellum Neşmi yönetimindeki motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Sellum Neşmi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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