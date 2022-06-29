Son Dakika
İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi.
19. Akdeniz Oyunları’nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya’dan Pablo Abian Vicen’e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Niğde’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Asayiş 29.06.2022, 19:57
Niğde’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde-Kayseri karayolu Hüyük mevkiinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 VP 282 plakalı otomobil Suriye uyruklu Sellum Neşmi yönetimindeki motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Sellum Neşmi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.