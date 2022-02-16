Son Dakika
İl Sağlık Müdürü Polat: “Bağımlılık, her geçen gün artan bir hız ve çeşitlilik ile her yaştan insanımızı tehdit etmeye devam etmektedir”
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Asayiş 16.02.2022, 15:10
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan - Karadurmuşlu yolunda meydana gelen kazada, Abbas D. yönetimindeki 31 ALD 998 plakalı otomobil, aynı yönde giden sollamaya çalıştığı Adnan Gezer’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen
motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.