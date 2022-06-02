banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Rize simidi 2 TL oldu
Rize simidi 2 TL oldu
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Sarıgül, Metris Cezaevi önünde ‘af’ çağrısını yineledi
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Rus ordusundan nükleer tatbikat

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 02.06.2022, 10:22
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’nin Cevdetiye beldesinde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Rukiye Gönüler (51) koyunları ile birlikte yaylaya gitmek için çıktığı yolda, Andırın şehir merkezinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Kahramanmaraş’taki bir hastaneye kaldırılan Gönüler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu