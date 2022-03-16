Mersin’in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziler Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre geri manevra sırasında Huriye Yıldırım’a (65) çarptı. Durumu fark edip otomobili durduran sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Huriye Yıldırım, hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, sürücüyü gözaltına aldı.