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Otomobilin çarptığı kadın hastanelik oldu
Samsun’da otomobilin çarptığı bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Asayiş 12.02.2021, 16:50
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Samsun’da otomobilin çarptığı bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Bağdat Caddesi Subaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Altınsoy idaresindeki 55 AJ 008 plakalı otomobil, yaya Emre Konçak (43) adlı kadına çarptı. Kazada yaralanan Emre Konçak 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.