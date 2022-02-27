Zonguldak’ta otomobilin çarptığı inek telef oldu. İnek kaza sonrası veteriner hekim tarafından kesilirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaydeğirmeni beldesi mevkiinde meydana geldi. Çaydeğirmeni’nden Bolu istikametine giden 14 AZ 558 plakalı Fiat marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle inek yere yıkıldı. Bacağı kırılan inek, vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. Sahibi araştırılan inek, gelen veteriner hekim tarafından kesildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, araçta da maddi hasar oluştu.