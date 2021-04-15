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Otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı

Kırıkkale’de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı genç kadın ağır yaralandı.

Asayiş 15.04.2021, 18:10
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Otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı

Kırıkkale’de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı genç kadın ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale’de merkez Karşıyaka Mahallesi Ahılı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin. D. idaresindeki 71 ED 8660 plakalı otomobil, karşı yola geçmek isteyen Yağmur Melisa A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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