Otomobilin çarptığı genç kadın metrelerce savruldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, karşıdan karşıya geçmekte olan genç kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savrulurken, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.