Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı

Kocaeli’de ticari taksiden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı.

Kaza, Kandıra yolu Muratköy Sapağı İzmit istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen M.K (25) isimli gence, O.K idaresindeki 41 LE 346 Toyota marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç adam yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, M.K’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye götürdü. M.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.