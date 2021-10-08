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Otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını kaybetti

Samsun’da otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 08.10.2021, 17:16
Otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını kaybetti

Samsun’da otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi otogar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan M.Y. idaresindeki 55 AGB 580 plakalı otomobil, otogardan çıkarak yolun karşısına geçmekte olan din görevlisi Hatice Kenan’a (30) çarptı.

Hastanede vefat etti

Kazada ağır yaralanan yaya Hatice Kenan, bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Hatice Kenan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşanan kazada kafa bölgesinden şiddetli darbe alan Hatice Kenan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Havza İlçe Müftülüğü’nde Kur’an kursu öğreticisi olan ve Terme İlçe Müftülüğü’nde göreve başlamak için resmi müracaatta bulunmak üzere ilçeye gelen Hatice Kenan’ın, Samsun’a geri dönüş yolunda trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

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