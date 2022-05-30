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Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Asayiş 30.05.2022, 15:34
Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Kaza Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cadde üzerinde meydana geldi.

Mareşal Fevzi Çakmak cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Necati Ertem (40) yönetimindeki 16 ASY 340 plakalı otomobil, yoldan karşıya koşmaya Beyazid G. (8)’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun üzerinden araç geçti. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı duyup gelen ailesi, gözyaşı döktü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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