Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesi) "O kadar kandil gönderdik bir tanesi kullanılmamış. Bizimkini kullanmayıp ne yaptı, hayatlarında görmeyen lüksü kullanırlardı eskiden. Şimdi kandili kullanmıyorsun lüksü kull
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gezi Parkı olayları) İlk dönemlerde Taksim Meydanı’nda olmayan yoktu ki. Ağacı kökünden sökmeye MHP’lilerde bir eğilim göremezsin. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar, o zaman dediler ki dur."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Gezi Parkı olayları) Ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan’ın açıklamaları) "6 kişi ile bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor ve uyarıyor. Demek ki 5’ine de aynı uyarı gelirse ortada 6 d
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı konuşması) “Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok. Şu an Türkiye’de helalleşme ile başlayıp, kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor."
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Asayiş 27.04.2022, 19:05
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Kaza, Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Üç Petrol bölge kavşak yönünden Konak Mahallesi’ne gitmek için yola giren A.D. yönetimindeki 67 SN 834 plakalı otomobil, arkadaşlarıyla bisiklet oynayan ve üst yoldan aşağı doğru gelen 9 yaşındaki E.K.’ye çarptı. Yaralanan çocuk olay yerine çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.