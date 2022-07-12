Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobilin çarptığı 62 yaşındaki Hikmet Tepe kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilin, bisiklete çarptığı an ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Kırkpınar Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca yönüne doğru giden M.Ç. idaresindeki 34 JA 065 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerlemekte olan 62 yaşındaki Hikmet Tepe kontrolündeki bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yere savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı bisiklet sürücüsü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.Ç. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin, bisiklete çarpması ile birlikte bisiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.