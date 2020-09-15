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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE KARAYOLUNDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI.
Asayiş 15.09.2020, 15:17
Konya’nın Ereğli ilçesinde kara yolundan karşıya geçmek isteyen bisiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Adana Konya karayolu üzeri Hacı Mustafa Mahallesi Ereğli Meteoroloji Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Y. idaresindeki 42 ADN 533 plakalı Toyota marka otomobil, bisikleti ile yolun karşı tarafına geçmek isteyen Murat Koç’a çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Koç ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Murat Koç, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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