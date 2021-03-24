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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Asayiş 24.03.2021, 14:03
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Ereğli’de Konya Adana Karayolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.V. yönetimindeki 06 VRL 31 plakalı Ford marka otomobil, Ahmet K. (71) idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen bisikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü sağlık görevlileri tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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