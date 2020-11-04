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Otomobilin çarptığı at, aracın içine girdi

ADIYAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI AT ÖN CAMDAN ARACIN İÇİNE GİRDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, AT TELEF OLDU.

Asayiş 04.11.2020, 23:24
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Otomobilin çarptığı at, aracın içine girdi

Adıyaman’da otomobilin çarptığı at ön camdan aracın içine girdi. Kazada 1 kişi yaralanırken, at telef oldu.

Kaza, Adıyaman Gaziantep Karayolu Köseceli beldesinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Adıyaman istikametine gelen Fatih Abacıalır yönetimindeki 53 LA 905 plakalı Volkwagen marka otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan at, otomobilin ön camından otomobilin ön koltuğuna düştü. Kazada sürücünün yanında oturan Bekir Abacıalır yaralandı. Kazayı gören belde sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine, jandarmaya ve polise bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İş makinesiyle at otomobilin içinden çıkartıldı

Kazada ön camdan otomobilin ön koltuğuna giren at kazada telef oldu. Olay yerine gelen ekipler atı çıkartmak için iş makinesi istedi. Kaza yerine gelen iş makinesine bağlanan at otomobilden güçlükle çıkartıldı. Kazada, otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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