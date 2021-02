Otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü, at yaralandı

Afyonkarahisar’da otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Kazada arabayı çeken ve yaralanan at ise uzun süre yol ortasından kalkamadı.

Kaza, Konya-Eskişehir karayolu Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.K. idaresindeki 03 KP 131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil iddiaya göre, önünde seyir eden H.G.’nin kullandığı at arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle at arabası parçalanırken H.G. ise olay yerinden yaklaşık 5 metre uzağa savruldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile H.G. ve otomobil sürücüsü O.K. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan H.G., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası at arabası paramparça olurken, arabayı çeken ve kazada yaralanan at ise uzun süre yol ortasından kalkamadı. Ata müdahale edilmesi içinde Bolvadin Belediyesi ekiplerine haber verildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.