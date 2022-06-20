Bitlis’te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Beşminare Mahallesi’ndeki Ahmet Eren Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, 8 yaşındaki Cesur Karayakas adlı çocuğa çarptı. Ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(VO-MSA-Y)