Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli’de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.İ. idaresindeki 77 AL 459 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan Ertuğrul Poyraz Akbulut’a çarptı. 3 yaşındaki Ertuğrul Poyraz, çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ertuğrul Poyraz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.