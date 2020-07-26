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Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 26.07.2020, 18:29
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü kavşakta meydana geldi. Bursa’dan Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Haşim Y. idaresindeki 16 AC 0348 plakalı otomobil. karşıdan karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki Berkay Özkan’a çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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