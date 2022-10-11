Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, gitarını cesedinin üzerine koydular

Adana’da otomobilin çarpıp öldürdüğü elektrikli scooter sürücüsünün gitarı cesedinin üzerine konması herkesi duygulandırdı.

Kaza, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 01 YK 823 plakalı otomobil, Ersin Lastikçi’nin (38) kullandığı elektrikli scooter’a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lastikçi’nin öldüğünü tespit etti. Bu arada Lastikçi’nin kazadan önce sırtında asılı olan gitarı bu kez cesedinin üzerine kondu. Bu durumu gören yoldan geçen vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi belirtilmeyen otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.