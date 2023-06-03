Otomobilin çarpıp kaçtığı motosikletli kurye yaralandı
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AYNI İSTİKAMETTE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÇARPTIKTAN SONRA DURMAYARAK OLAY YERİNİ TERK ETTİĞİ MOTOSİKLETİ KULLANAN KURYE YARALANDI.
Asayiş 03.06.2023, 09:51
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, aynı istikamette seyir halindeki otomobilin çarptıktan sonra durmayarak olay yerini terk ettiği motosikleti kullanan kurye yaralandı.
Kaza; Antalya Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yapay Şelale istikametinden Manavgat Adliyesi istikametine seyir halindeki Servan Dağıtmaz isimli kuryenin kullandığı 07 BDH 327 plakalı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak kurye arkadaşları koşarken, yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.