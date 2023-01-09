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Otomobilin çaptığı yaya ağır yaralandı
Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam ağır yaralandı.
Asayiş 09.01.2023, 17:15
Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 63 yaşındaki adam ağır yaralandı.
Kaza, 15.30 sıralarında Malatya -Elazığ karayolu Kanyon caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelen Y. Ö. idaresindeki 53 AB 666 plakalı Volkswagen marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Tahir D.’ye (63) çarptı. Feci kazada yola savrulan yaşlı adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Tahir D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.