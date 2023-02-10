Otomobilin camını kırarak para çalan 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park halindeki bir otomobilin camını kırarak yüklü miktarda para çalan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin üst aramasında çalınan paranın bir miktarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesinde park halinde bulunan bir otomobilin camı kırılarak içerisinden yüklü miktarda paranın çalınması ile ilgili Kdz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar sonrası ekipler harekete geçti. Ekiplerce yapılan güvenlik kamera incelemesi, tanık, müşteki ifadeleri sonrası olayla ilgili şüpheli B.S., S.N. ve Y.K. isimli 3 şahıs yakalandı. Şüphelilerden S.N. isimli şahsın yapılan üst aramasında çalınan paranın bir miktarı ele geçirildi. Ayrıca şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan armada metamfetamin olarak tabir edilen uyuşturucu madde tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan S.N. ve B.S. tutuklandı. Y.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.