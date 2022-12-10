Otomobilin bisikletliye çarptığı an kamerada

Bursa’da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımefendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Hulisi D. (72) yönetimindeki bisiklete, caddeye çıkan Vedat Ç. (42) yönetimindeki 16 ASM 493 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.