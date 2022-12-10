Otomobilin bisiklete çarptığı anlar kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kasımefendi caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet Hulisi D.(72) yönetimindeki bisiklete, caddeye çıkan Vedat Ç.(42) yönetimindeki 16Asm 493 plakalı Otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.