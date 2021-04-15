Otomobilin bagajından 5 bin 150 adet ecstasy çıktı

Konya’da polisin bir otomobile gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin 150 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesinin birlikte yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir otomobile operasyon gerçekleştirildi. Merkez Karatay ilçesinde yapılan operasyonda otomobilin bagajında hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagaj bölümünde gizlenmiş vaziyette 5 bin 150 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve/veya Nakletmek suçundan işlem yapıldı.