banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?

Otomobilin bagajından 5 bin 150 adet ecstasy çıktı

Konya’da polisin bir otomobile gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin 150 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Asayiş 15.04.2021, 18:08
1
Otomobilin bagajından 5 bin 150 adet ecstasy çıktı

Konya’da polisin bir otomobile gerçekleştirdiği operasyonda 5 bin 150 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesinin birlikte yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir otomobile operasyon gerçekleştirildi. Merkez Karatay ilçesinde yapılan operasyonda otomobilin bagajında hassas burunlu narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagaj bölümünde gizlenmiş vaziyette 5 bin 150 adet ecstasy hap maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve/veya Nakletmek suçundan işlem yapıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu