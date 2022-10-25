Son Dakika
Türk Dünyasının vizyonunu belirlemek adına yapılan “Türk Dünyasının 2040 Vizyonu Çalıştayı" tamamlandı
Otomobilin arkadan çarptığı araç takla attı: 2 yaralı
Adıyaman’da, otomobilin çarpması sonucu taklalar atarak ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Asayiş 25.10.2022, 11:44
Adıyaman’da, otomobilin çarpması sonucu taklalar atarak ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelen Mehmet Cicioğlu iaresindeki 33 AEB 017 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Mekke Hatun idaresindeki 0 EZ 652 plakalı otomobile, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu 25.kilometrede çarptı. Meydana gelen kaza sonrası arkadan çarpılan otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada sürücülerden Mekke Hatun ile araçta bulunan Ziya Özer yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.