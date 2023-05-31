Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu, rahat tavırları dikkat çekti
KAZA ANINDA KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYA İSE OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULURKEN RAHAT TAVIRLARI İSE DİKKATLERDEN KAÇMADI.
Asayiş 31.05.2023, 12:14
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtulurken rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.
Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan kasalara çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen yaya ise kazayı kıl payı atlattı. Kaza yapan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan yayanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde rahat tavırları dikkat çekti. Görüntülerde, otomobilin kaldırıma çıkması, vatandaşın otomobil altında kalmaktan saniyelerle kurtulması ve yayanın rahat tavırlar sergileyerek bölgeden ayrılması yer aldı.