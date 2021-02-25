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Otomobilin altında kalan kurye ölümden döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada kurye ölümün kıyısından döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç kaza anını anlatan 27 yaşındaki motosikletli kurye Kadir Yaman, “Kaza ile ilgili hiçbir bilgim yok bende videolardan izledim. Uyandığımda sadece hastanede baygın bir halde buldum kendimi yanımda akrabalarım vardı” dedi.

Asayiş 25.02.2021, 10:42
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Otomobilin altında kalan kurye ölümden döndü

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada kurye ölümün kıyısından döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç kaza anını anlatan 27 yaşındaki motosikletli kurye Kadir Yaman, “Kaza ile ilgili hiçbir bilgim yok bende videolardan izledim. Uyandığımda sadece hastanede baygın bir halde buldum kendimi yanımda akrabalarım vardı” dedi.

Kaza, Serdivan ilçesi Çark Caddesi üzerinde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir firmada motosikletli kurye olarak çalışan ve Serdivan Belediyesi istikametine gitmekte olan 27 yaşındaki Kadir Yaman idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada savrularak aracın altına girmekten kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü Yaman yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen ve kuryeci Kadir Yaman’ın ölümden sadece santimetrelerle kurtulduğu feci kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin kendi şeridinde ilerlediği sırada otomobilin, önündeki aracı sollamak için ters şeride geçtiği anda çarpıştıkları görülüyor. Ayrıca motosiklet sürücüsünün aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlarda görüntüde yer alıyor.

Kurye yaşadığı korku dolu o anları anlattı

Meydana gelen kaza sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve daha sonrasında taburcu edilen 27 yaşındaki kuryeci Kadir Yaman, kazaya dair bir şey hatırlamadığını bilincinin kaybolduğunu belirtti. Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahat eden Yaman, kazanın büyüklüğünü izlediği güvenlik kamerası görüntüsünden öğrendiğini belirtti.

Kaza ile ilgili hiçbir bilgim yok bende videolardan izledim

Kaza anına dair bir şey hatırlamadığını belirten 27 yaşındaki kuryeci Kadir Yaman, “Kaza ile ilgili hiçbir bilgim yok bende videolardan izledim. Uyandığımda sadece hastanede baygın bir halde buldum kendimi yanımda akrabalarım vardı. Daha sonrasında izledim videoyu kaza anını öyle fark ettim bilincim kapanmış başımı vurmuşum galiba. Düne dair hiçbir şey yok aklımda kalktığımda sadece hastanedeydim. Elimden yaralandım, kasığımda biraz ağrım var birde göğüslerim biraz sıkıyor ve sağ kolumda uyuşukluk var ama çok şükür iyiyim, ucuz atlattık diyebilirim. Bende çok yakından bakmaya çalıştım kazaya, gördüğüm kadarıyla bende şaşırdım cidden ölümden dönmüşüm ve bu kadar büyük olduğunu fark edememişim. Hala şaşkınım, Allah yardım etti, verilmiş sadakamız varmış. Bir tane siparişimi teslim etmişim daha sonrasında ASEM’den Serdivan Belediyesine döndüğümde yaklaşık 150 metre ileride kaza olayı gerçekleşmiş” dedi.

İnsanlardan biraz anlayışlı davranmalarını bekliyoruz

Pandemi dolayısıyla oluşan siparişlerdeki yoğunluğun arttığını ve kuryecilerin bu süreçte daha fazla çalıştığını aktaran Yaman, “Hiç kimse kendi hayatını isteyerek tehlikeye atmaz. Kazaları, yaptığımız işten dolayı bazı sebepler doğuruyor. Burada restoran sahipleri, müşteriler ve onların arasında kalan bizler oluyoruz. Bizlerinde görevlerimiz var, dikkatli ve kurallara uyarak gitmemiz şart. Bazı genç ve tecrübesiz arkadaşlar oluyor. Günümüzde iş bulmak zor, şu anki sektörde de kuryelik oldukça fazla alan oluşturdu. Yoğunlukta üst düzeyde normal zamanların yaklaşık 2 katı pandemi sebebiyle restoranlar kapalı olduğu için. İnsanların biraz anlayışlı davranmalarını bekliyoruz, restoran sahiplerinden, müşterilerden bu durumların da böyle düzebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Anneme motordan kayıp düştüğümü söyledim

Annesi üzülmesin diye motosikletten kayıp düştüğünü söylediğini belirten Yaman, “Anneme haber verecek durumda değildim. Annem de bir rahatsızlık geçirdi ameliyat oldu. Annemin bana düşkünlüğü, çocuklarına düşkünlüğü ayrıdır. Bu durumdan dolayı anneme söylememişler ve eve geldiğimde halamla geldim. Anneme motordan kayıp düştüğümü söyledim biraz ağladıktan sonra sakinleşti. Sonrasında olaylar geliştikçe o da anladı. Çok şükür böyle atlattık” şeklinde konuştu.
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