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Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu

Karabük’te otomobilin altında fark edilen yılan mahalleliyi korkuttu.

Asayiş 30.06.2022, 15:05
Otomobilin altına giren yılan mahalleliyi korkuttu

Karabük’te otomobilin altında fark edilen yılan mahalleliyi korkuttu.

Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından bir otomobilin altında yılan olduğu fark edildi. Vatandaşların haber vermesiyle Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, otomobilin altındaki yılan yakalandı.

Yakalanan yılan doğal ortamına salındı.

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