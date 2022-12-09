Otomobilin akaryakıt deposu kapağından uyuşturucu çıktı

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince yapılan denetimde, şüpheli olarak durdurulan otomobilin akaryakıt deposu kapağına gizlenmiş bir miktar esrar ve uyuşturucu madde olarak kullanılan hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" bölgesindeki trafik kontrol noktasında denetim yapan jandarma, şüpheli olarak durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekipler, otomobilin akaryakıt deposu kapağına gizlenmiş 45 gram esrar ve 69 adet uyuşturucu madde olarak kullanılan hap ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü F.Ö. ile yolcu E.E. gözaltına alındı. İfadeleri alınması üzere karakola götürülen 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.