Otomobilin ağaca çarptığı kazada ölen gencin cenazesi morgdan alındı

Antalya’da otomobilin ağaca çarpması sonucu hurdaya dönen araçta hayatını kaybeden 23 yaşındaki gencin cenazesi mordan alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana geldi. Cadde üzerinde 07 AKT 343 plakalı otomobil ile seyir halinde bulunan 23 yaşındaki Tufan Keser, iddiaya göre aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Keser, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Tufan Keser’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Keser’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Keser’in cenazesi yakınları tarafından alındı. Keser’in cenazesinin Kırcami Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.