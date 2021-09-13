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Otomobilin açılan kapısına çarpan motokurye yaralandı

Malatya’da motosikletiyle bir otomobilin açılan kapısına çarpmamak için manevra yapan motokurye kaza yaptı. Kazada motokurye yaralanırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 13.09.2021, 01:10
Otomobilin açılan kapısına çarpan motokurye yaralandı

Malatya’da motosikletiyle bir otomobilin açılan kapısına çarpmamak için manevra yapan motokurye kaza yaptı. Kazada motokurye yaralanırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.



Kaza, Battalgazi İlçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, 34 SV 0075 plakalı Volkswagen marka aracını yol kenarına park eden M.D. aracından inmek için kapıyı açtı. Bu sırada Mehmet Buyruk Caddesi üzerinden Çöşnük Kavşağı istikametine seyir halinde olan M.M.S. yönetimindeki 44 NB 074 plakalı Honda marka motosiklet, M.D.’nin açtığı otomobilin kapısına hafif şekilde çarptı.


Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet yola savrulurken, motokurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralı motokurye Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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