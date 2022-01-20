Otomobili ve montu baraj kenarında bulunmuştu, kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale’de iki gündür haber alınamayan kadının otomobili ve montu barajın kenarında bulunmasının ardından dün başlatılan arama çalışmaları JAK, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kırıkkale’de 18 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hayriye Ulusoy’u (35) arama çalışmaları ikinci günde de devam ediyor. Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Kapulukaya Barajında ve çevresinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Timleri, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Montu ve otomobili baraj kenarında bulunan kadının bulunması için sürdürülen arama çalışmalarında sualtı kamerası da kullanılıyor. AFAD ekipleri, bölgede arama çalışmalarına destek verirken, JAK timleri de bot ile barajın kıyı kısımlarında kayıp kadını bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarına kadavra köpeklerinin de katılacağı bildirildi.