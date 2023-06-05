Otomobili uyuşturucu taşımak için özel dizayn etmişler

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, marşpiyel kısmına zulalanmış vaziyette 14 paket halinde afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kandıra’da durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın marşpiyel kısmına zulalanmış vaziyette 14 paket halinde 15 kilogram 600 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.