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Otomobili uçuruma yuvarlanmaktan su borusu kurtardı: 3 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü. Otomobili uçurma yuvarlanmaktan su borusu kurtarırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 25.07.2021, 14:02
Otomobili uçuruma yuvarlanmaktan su borusu kurtardı: 3 yaralı
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Karabük’ün Yenice ilçesinde yabancı plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole düştü. Otomobili uçurma yuvarlanmaktan su borusu kurtarırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice ilçesi Yazıköy yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Uslu (19) idaresindeki GE-U-5005 plakalı otomobil, ilçe merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolü düştü. Ağaçlara çarparak bölgeden geçen su borusuna takılan otomobil uçurama yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada otomobil sürücüsü Uslu ile yanında bulunan Kaan Çorukçu (20) ve Elyesa Koymalı (20) yaralandı. Yaralılar itfaiye ve vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılarak ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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