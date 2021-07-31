banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Fatih Altaylı: Doğa kendini kurtarır siz otel yapmayın yeter
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması
Bodrum'da yangın
Bodrum'da yangın
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!
Pakdemirli'nin hurda dediği uçaklar Teknofest'te gösteri yapmıştı!

Otomobili ile ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Bartın’da otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken sürücüye bin 300 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Asayiş 31.07.2021, 15:06
Otomobili ile ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı
banner502

Bartın’da otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken sürücüye bin 300 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Bartın Amasra karayolunun Ahatlar mevkiinde bir otomobil ters şeride girdi. Bir süre ters şeritte ilerledikten sonra benzin istasyonuna giren aracın ters şeritte seyrettiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye emniyet ekiplerince bin 300 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501