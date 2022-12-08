Otomobili ile 6 araca çarpıp durabildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil aşırı hız nedeniyle park halindeki 6 araca çarparak durabildi.

Kaza, Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 34 USL 33 plakalı lüks otomobil görgü tanıklarının ifadesine göre cadde üzerinde süratli bir şekilde ilerlerken kontrolünü kaybederek aynı cadde üzerinde bulunan ve park halindeki 6 araca çarpıp takla atarak durabildi.

Takla atan araçtan çıkarak olay yerini terk ettiği iddia edilen sürücüyü polis tespit etmeye çalışıyor.

Araçlarını park eden ve büyük gürültüye uyanan araç sahipleri ise gördükleri karşısında şok geçirdi.

Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.