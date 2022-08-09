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Otomobile zulalanan uyuşturucular bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde daha önceden de takibi yapılan iki şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobil polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda araç içerisinde bin 867 gram metamfetamin ele geçirilirken, şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 09.08.2022, 10:58
Otomobile zulalanan uyuşturucular bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde daha önceden de takibi yapılan iki şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobil polis ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda araç içerisinde bin 867 gram metamfetamin ele geçirilirken, şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri daha öncesinde takibini yaptığı iki şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili Adapazarı ilçesinde durdurdu. Narkotik timlerince durdurulan araç içerisinde narkotik köpeğinin de katılımı ile arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 10 parça halinde bin 867 gram metamfetamin, 1,26 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.B. ve A.U. isimli iki şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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