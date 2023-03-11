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Otomobile yüklediği eşyalar ile tehlikeye davetiye çıkardı
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir vatandaş, otomobilin üzerine ve bagajına yüklediği eşyalarla tehlikeye davetiye çıkardı.
Asayiş 11.03.2023, 15:44
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir vatandaş, otomobilin üzerine ve bagajına yüklediği eşyalarla tehlikeye davetiye çıkardı.
Serdivan ilçesinde bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı içerisinde seyir halinde olan bir otomobilin üzerindeki ve bagajındaki yükler görenleri şaşırttı. Tehlikeye davetiye çıkaran yolculuk anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.